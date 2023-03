MP News: भिंड में भंडारे के दौरान मधुमक्खियों का हमला, एक की मौत, दो दर्जन घायल

Dozen Injured in Attack of Bees in Bhandara: भिंड में भंडारे के दौरान मधुमक्खियों के हमले में दो दर्जन घायल.1 वृद्धा की मौत हो गई है. वहीं आधा दर्जन लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं.