urvashi rautela: इस बार ऋषभ पंत के लिए खुलकर बोलीं उर्वशी रौतेला, वायरल हुआ Video

Urvashi Rautela on Rishabh Pant: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh pant) भीषण कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे. इस हादसे में ऋषभ पंत को काफी गंभीर चोट आई हैं, वहीं उन्हें करीब-करीब एक साल तक अब क्रिकेट से दूर होना भी पड़ गया है. इस वक्त पंत चोट से उबर रहे हैं, वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो भी पोस्ट की थी. अब इसे लेकर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) का रिएक्शन सामने आया है.

दरअसल अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो उनके वहां मौजूद पैपराजी ने पंत से जुड़ा सवाल पूछा. जिस पर उर्वशी रौतेला का रिएक्शन सामने आया है.

ये दिया रिएक्शन

बता दें कि मुंबई एय़रपोर्ट पर उर्वशी रेड कलर की ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थीं. पैपराजी ने जब पंत की सेहत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत हमारी देश की धरोहर हैं. भारत को उनपर गर्व हैं, उनके साथ हमारी दुआ है. गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है, जब उर्वशी का रिएक्शन पंत को लेकर आया हो. इससे अभिनेत्री ने अस्पताल की फोटो भी शेयर करते हुए लिखा था कि - दुआ मांग रही हूं. हालांकि इसे लेकर उर्वशी को फैंस ने काफी ट्रोल किया था.

One step forward

One step stronger

One step better pic.twitter.com/uMiIfd7ap5

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) February 10, 2023