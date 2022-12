ओमिक्रॉन का सब-वैरिएंट BF.7 क्या है? जो चीन में मचा रहा है तबाही?

What Is BF7 Variant In Hindi: चीन में सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और इसी के चलते भारत के साथ-साथ ज्यातर देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रोन का सब-वेरिएंट BF.7 चीन में कहर बरपा रहा है.हालांकि यह पहली बार नहीं है.जब BF.7 खबरों में आया हो. आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर में उन वेरिएंट्स को BF.7 सब-वेरिएंट ने रिप्लेस करना शुरू किया था. जिससे उस समय अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में मामले सामने आ रहे थे.

क्या है BF.7?

जब वायरस मूटेट होते हैं, तो वे लाइननेज और सब-लाइननेज बनाते हैं. BF.7, BA.5.2.1.7 के समान है, जो कि ओमीक्रॉन के सब- लाइननेज के BA.5 का sub-lineage है. यहां पर लाइननेज से मतलब किसी के परिवार की वशांवली से है. बता दें कि इसी महीने 'सेल होस्ट एंड माइक्रोब' जर्नल की एक स्टडी के अनुसार, BF.7 सब-वेरिएंट में ओरिजनल D614G वेरिएंट की तुलना में 4.4 गुना अधिक न्यूट्रलाइजेशन रेसिसटेंस हैं. आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए आपने कोविड-19 की खुराक ले ली है और इसी के चलते आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप्ड हो गईं होंगी और जो 2019 में कोरोनावायरस आया था. इन एंटीबॉडीज से उनसे लड़ने की आपके शरीर में क्षमता आ गई थी, लेकिन ये एंटीबॉडीज उस तरह से इस वेरिएंट को खत्म नहीं कर सकती. जिस तरह से पुराने वायरस को करती हैं. इसलिए ये बहुत खतरनाक है.

कोरोना के नए वैरिएंट ने बढ़ाई चिंता, अलर्ट मोड पर प्रशासन, जबलपुर के CMHO ने कही ये बड़ी बात

चीन में एक बार फिर कोरोना बम

चीन में लोग एक बार फिर कोरोना बम के वेरिएंट BF.7 से ही परेशान हैं और वहां पर इस महामारी के कई मामले सामने आ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हो सकते हैं.बताया जा रहा है कि है कि चीन में कोविड के मामलों में भारी वृद्धि से 2023 में दस लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है.