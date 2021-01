टीम इंडिया की जीत से खुश CM शिवराज ने की ऋषभ पंत की 'जयकार', सिंधिया बोले- देश को आप पर गर्व है

भोपाल: टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से हरा दिया. चोट से जूझ रही टीम इंडिया ने इसी के साथ इतिहास भी रच दिया. इस ऐतिसाहिक जीत के बाद क्रिकेट प्रेमियों में खुशी का माहौल है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी टीम इंडिया की जीत की तारीफ की है.

शिवराज ने की पंत की 'जयकार'

ब्रिस्बेन में 33 साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा था, लेकिन टीम इंडिया ने इसको भी मुमकिन कर दिखाया और गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत का अंत कर दिया. इसके बाद सीएम शिवराज सिंह ने मैच के हीरो रहे ऋषभ पंत की जयकार की है. शिवराज ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'बहुत सारे उतार-चढ़ाव, अनिश्चितता और अप्रत्याशितता, लेकिन अंत में टीम इंडिया विजेता बनकर उभरी, पूरी टीम को बधाई और युवा ऋषभ पंत की जयकार, आपने भारत को गौरवान्वित किया है, बढ़ते रहें.'

What a rollercoaster ride!

A lot of ups and downs, uncertainty and unpredictability but in the end, #TeamIndia emerges as the winner.

Heartiest congratulations to the whole team and cheers to the young man @RishabhPant17! You have made India proud. #KeepGoing#INDvsAUS https://t.co/oCc1BNdQO4

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 19, 2021