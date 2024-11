कौन हैं मौलाना सज्जाद नोमानी, जिनका वीडियो महाराष्ट्र चुनाव से पहले भाजपा को चुभ रहा

Maulana Sajjad Nomani Video: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Vidhan Sabha Chunav) के लिए के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज शाम पांच बजे चुनावी शोर थम जाएगा. आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के नेता हुंकार भरने की तैयारी में हैं और आज कई रैलियों को संबोधित करने वाले हैं. इस बीच इस्लामी धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी (Maulana Sajjad Nomani) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो महाराष्ट्र के मुसलमानों ने चुनाव में महाविकास अघाड़ी (MVA) को वोट करने की अपील कर रहे हैं. वीडियो को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने शेयर किया है और कहा है कि मैं नोमानी के वोट देने के निर्देश की निंदा करता हूं.

किरण रिजिजू ने नोमानी के वीडियो पर क्या कहा?

किरण रिजिजू ने सोशल साइट एक्स पर मौलाना सज्जाद नोमानी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं मौलाना सज्जाद नोमानी द्वारा महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस-सेना-एनसीपी गठबंधन को वोट देने के निर्देश की निंदा करता हूं. कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है.'

मौलाना सज्जाद नोमानी के वीडियो में क्या है?

वीडियो में मौलाना सज्जाद नोमानी (Maulana Sajjad Nomani) को कहते सुना जा सकता है, 'उनका साथ देने वाला ना बनें. इंशाअल्लाह. अगर आपके इलाके में कोई उनका साथ दे तो उनका बायकॉट करें. मुझे मालूम हैं कि लोकसभा चुनाव में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था. ऐसे लोगों का हुक्का-पानी बंद होना चाहिए. ऐसे लोगों का सोशल बायकॉट होना चाहिए. मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो. कह दो हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नही है. हम आज से घनश्याम दास है. कह दो. आधा तीतर, आधा बटेर नहीं चलेगा. अगर महाराष्ट्र में इनकी शिकस्त हो गई तो दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी. तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है.'

