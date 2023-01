Nashik Factory Fire: नए साल के पहले दिन नासिक से आई बुरी खबर, फैक्टरी में आग लगने से 9 लोग जिंदा जले

Blast in Nashik: महाराष्ट्र के नासिक में साल के पहले दिन दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां नासिक-मुंबई हाईवे पर स्थित गोंडे गांव में जिंदल कंपनी में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें 9 लोग जिंदा जल गए. यह हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ. इलाके में चर्चा है कि इस कंपनी का बॉयलर फट गया है. धमाका इतना जबरदस्त था कि 20 से 25 गांवों में असर महसूस किया गया. यह कंपनी बंद इलाके में होने के कारण अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. घटना की जांच की जा रही है.आग में झुलसे लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं.

जिला कलेक्टर गंगाधरन डी और पुलिस एसपी शाहजी उमाप समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. नासिक नगर निगम के दमकल अधिकारियों ने कहा कि आग भयंकर रूप से फैल रही है. फैक्टरी में जिस प्रकार का कच्चा माल था, उसके कारण आग और तेजी से फैल रही है. लिहाजा आग पर काबू पाने में अभी और वक्त लग सकता है. आग लगने की क्या वजह है, उसका अभी पता नहीं चल पाया है.

सुनाई दिया था तेज धमाका

Maharashtra | Massive fire breaks out in a factory located in Mundegaon village of Igatpuri tehsil in Nashik district

Details awaited. pic.twitter.com/jQhSHqZCX7

— ANI (@ANI) January 1, 2023