Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र के सियासी संकट में राम मनोहर लोहिया की एंट्री, संजय राउत ने सफाई देने के लिए सहारा

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र के सियासी संकट को एक हफ्ते हो गए हैं. मंत्री एकनाथ शिंदे के बागी होने से ठाकरे सरकार पर संकट आया है. एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है. शिंदे इन विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी में डेरा डाले हैं. शिंदे असम में बैठकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा रहे हैं. शिंदे के आरोपों का जवाब देने के लिए शिवसेना की ओर से संजय राउत ने मोर्चा संभाला है.

राउत को लेना पड़ा राम मनोहर लोहिया के नाम का सहारा

संजय राउत एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों पर हमलावर हैं और उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं. इसी बीच, उनके एक बयान पर विवाद हो गया. दरअसल, संजय राउत ने गुवाहाटी में बैठे विधायकों को जिंदा लाश करार दिया. हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी.

संजय राउत ने सफाई देने के लिए स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी और समाजवादी राजनेता राममनोहर लोहिया का सहारा लिया. राउत ने कहा कि जिंदा लाश शब्द राममनोहर लोहिया के हैं. बागी विधायकों पर संजय राउत ने कहा, 'उनकी आत्मा मर चुकी है. सिर्फ शरीर बचा है. वो जिंदा लाशें हैं. यहां (मुंबई) तो उनका शरीर आएगा. जो लोग 40-40 साल पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका जमीर मर गया है. उनकी आत्म मर गई है. तो क्या बचता है जिंदा लाश.'

I will repeat it, "those who stay in a party for 40 years and then run away, their souls are dead, they do not have anything left in them", these are the lines said by Dr Ram Manohar Lohia. I didn't want to hurt anyone's sentiment, I just said the truth: Shiv Sena's Sanjay Raut pic.twitter.com/YYmKNcdoud

