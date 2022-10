Uddhav Thackeray Dussehra Rally: दशहरा के मौके पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क में रैली की. मैदान में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, बीजेपी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया.

उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारी वार्षिक परंपरा के अनुसार, रावण दहन समारोह होगा, लेकिन इस वर्ष का रावण अलग है. समय के साथ रावण भी बदल जाता है... वह अब तक 10 सिर वाला हुआ करता था... उसके पास अब कितने सिर हैं? वह 50 गुना अधिक विश्वासघाती है.

#WATCH | As per our yearly tradition, there will be a 'Ravana Dahan' ceremony, but the Ravana of this year is different. With time, Ravana also changes... He used to be 10-headed till now...how many heads does he have now? He is 50 times more betraying: Uddhav Thackeray pic.twitter.com/Sdubi0q6Fm

