Ganesh Chaturthi: लालबाग के राजा से हटा पर्दा, जल्दी से आप भी कर लीजिए दर्शन, Video

Lalbaugcha Raja: गणेश चतुर्थी की बात हो और मुंबई के लालबाग के राजा की चर्चा नहीं हो, ये कैसे हो सकता है. गणेश उत्सव पर यहां पर भक्तों की लंबी कतार लगती है. लालबाग में हर साल भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है और यहां दूर-दूर से भक्त दर्शन-पूजन को आते हैं. इस साल स्थापित होने वाले लाल बाग के राजा का पहला लुक सामने आ गया है.

बता दें कि लाल बाग के राजा ट्रस्ट जोरशोर से गणेश उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है. इस बार ट्रस्ट द्वारा गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया जाएगा. ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन राकेश बिंदल ने कहा कि कोरोना की वजह से दो साल बाद इस बार गणेश उत्सव भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा. इस बार गणेश उत्सव में मुंबई के मूर्तिकारों की बनाई गई गणपति बप्पा की मूर्ति आकर्षण का केंद्र होगी.

