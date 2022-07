Alipur Accident: दिल्ली के अलीपुर में दीवार गिरने से 5 की मौत हो गई है. यह घटना दोपहर 12 बजकर 42 मिनट की बताई जा रही है. दिल्ली फायर ब्रिगेड के मुताबिक दीवार अंडर कंस्ट्रक्शन थी. बता दें कि 5 हजार गज के प्लॉट पर गोदाम बन रहा था तभी अचानक से एक दीवार ढह गई, जिसमें 12 से 15 लोग दब गए. कुछ लोगों को निकाल लिया गया है तो 5 की मौत बताई जा रही है.

14 लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती

Alipur wall collapse, Delhi | 5 dead, 9 injured including 2 critical cases. Debris being cleared from the site: Delhi Police pic.twitter.com/imcY7jApt5

— ANI (@ANI) July 15, 2022