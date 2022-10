Congress President Election 2022: मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे. कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की आज हुई मतगणना में उन्हें 7897 वोट मिले जबकि शशि थरूर को 1072 वोट हासिल हुए. शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव में जीत की बधाई दी है. थरूर ने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी की बात है. मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं. कांग्रेस अध्यक्ष पद का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान देने के लिए मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का धन्यवाद करता हूं. उनका यह भी कहना था कि सर्वाधिक संकटपूर्ण स्थितियों में पार्टी का संबल बने रहने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए सभी, निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऋणी हैं.

24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष

24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 9500 डेलीगेट (निर्वाचक मंडल के सदस्यों) ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान किया था. देश के विभिन्न राज्यों में बने कांग्रेस के सभी मतदान केंद्रों से मतपेटियां मंगलवार शाम तक कांग्रेस मुख्यालय लाई जा चुकी थीं. इन्हें कांग्रेस मुख्यालय के भीतर बने स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया था.

सुबह से ही मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थक मुख्यालय के बाहर जमा होने लगे थे. 1998 से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जबकि राहुल गांधी ने कुछ समय के लिए यह पद संभाला था. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था.

#WATCH | Mallikarjun Kharge wins the Congress presidential elections; celebration visuals from outside the AICC office in Delhi pic.twitter.com/DiIpt5aLpJ

— ANI (@ANI) October 19, 2022