केंद्र Twitter पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे दबाने का प्रयास कर रहा है: ममता बनर्जी

कोलकाता: केंद्र और ट्विटर (Twitter) के विवाद में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ((Mamata Banerjee) भी कूद पड़ी हैं. फेक वीडियो मामले में ट्विटर पर कार्रवाई को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ट्विटर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था इसलिए उसे दबाने का प्रयास कर रहा है.

गुरुवार को ममता बनर्जी ने ने कहा, 'दुर्भाग्य से, वे (केंद्र) ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वे उन्हें बुलडोज करना चाहते हैं. इसी तरह वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते इसलिए वे मेरी सरकार को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें इसे रोकना चाहिए, लेकिन इसका एक दिन अंत होगा.'

Unfortunately, they (the Centre) can't control Twitter that's why they want to bulldoze them. Similarly, they can't control me that is why they are trying to bulldoze my government. They should stop this: West Bengal CM

