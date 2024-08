Jay Shah: बधाई या तंज? ममता ने अमित शाह से कहा.. आपका बेटा बहुत ताकतवर बन गया

Jay Shah ICC Chairman: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए एक तंज भरी बधाई दी है. उन्होंने जय शाह के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिति (ICC) के अगले अध्यक्ष चुने जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जय शाह ने राजनीति की जगह क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल किया है.

बधाई हो.. केंद्रीय गृह मंत्री

ममता बनर्जी ने अपने X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, "बधाई हो, केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) !! आपका बेटा नेता नहीं बना, लेकिन वह ICC का अध्यक्ष बन गया है - जो कई नेताओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण पद है!!"

Congratulations, Union Home Minister!!

Your son has not become a politician, but has become the ICC Chairman - a post much much more important than most politicians'!! Your son has indeed become very very powerful and I congratulate you on his this most elevated achievement…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 29, 2024