वैवाहिक विज्ञापन में दुल्हन के लिए रखी अजीबोगरीब शर्त, ब्रा साइज और वेस्ट के जिक्र पर मचा बवाल

नई दिल्ली: मैट्रीमोनी साइट्स पर जीवनसाथी तलाशने वाले कुछ लोग कुछ भी यानी अजब गजब डिमांड करने लगे हैं. इस बीच एक शख्स ने अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर अपनी जो पसंद बताई उसके बाद इंटरनेट की दुनिया में बवाल मच गया. दरअसल एक वैवाहिक विज्ञापन में इस युवक ने अपनी होने वाली दुल्हन के शरीर के अंगो का जिक्र करते हुए लिखवाया था कि उसे फला-फला साइज की ब्रेस्ट और कमर के साइज वाली दुल्हन चाहिए.

इस विज्ञापन के मुताबिक इस भारतीय शख्स ने लिखा, 'मुझे 5'2-5'6 (की हाइट), 32बी-32सी (ब्रा साइज़) और 12-16 वेस्ट साइज़ वाली दुल्हन चाहिए.' इस वैवाहिक विज्ञापन के स्क्रीनशॉट ने खलबली मचा दी है. इससे जुड़ी पोस्ट वायरल हो रही है. क्योंकि विज्ञापन में दुल्हन के शरीर के अंगों के पसंदीदा साइज का जिक्र किया गया है.

Reddit पोस्ट में, Betterhalf.ai नाम की एक मैट्रिमोनी साइट से लिया गया एक स्क्रीनशॉट साझा किया गया था. जिसमें इस पोस्ट में होने वाली दुल्हन के ब्रेस्ट और वेस्ट के लिए साइज का जिक्र किया गया है. इस युवक ने आगे ये भी बताया कि उसकी दुल्हन (Bride) 80 फीसदी आकस्मिक और 20 फीसदी फॉर्मल कपड़े पहनने वाली चाहिए. इस युवक ने अपनी मांग में बेडरूम के लिए भी ड्रेस कोड बताया है.

रेडिट के इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर भी खूब दौड़ा. अलग अलग यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने वैवाहिक विज्ञापनों का काम करने वाली वेबसाइट बेटरहाफ.एआई (Betterhalf.ai) से कार्रवाई करने की मांग की है.

Liberal but pro life. Boob size. Height and other requirements of this one Indian man on a matrimonial site! pic.twitter.com/xxljeXAHsG

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) November 19, 2021