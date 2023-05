मोर के साथ शख्स ने की वीभत्स हरकत, वीडियो देख लोग दे रहे गाली, यहां देखें

मोर के साथ अमानवी हरकत का वीडियो मध्यप्रदेश के कटनी जिले में बनाया गया है. जिसमें आरोपी शख्स को मोर का पंख नोचते हुए दिखाया गया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, इसपर लोगों की जमकर प्रतिक्रिया आ रही है. आरोपी ने इस अमानवीय हरकत का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया है. वायरल वीडियों ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है और वे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

A man stripping the feathers off a peacock in Katni has created a furore on social media.

Police have identified the accused and say they are looking for the accused. pic.twitter.com/BI5jLQVmvS

