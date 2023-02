Maulana Azad की तस्वीर विज्ञापन से गायब, भड़क गए यूजर; कांग्रेस को मांगनी पड़ी माफी

कांग्रेस के विज्ञापन पर विवाद

बता दें कि कांग्रेस ने अपने 85वें सेशन से जुड़ा एक विज्ञापन अखबारों में दिया था. उसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिंह राव और राजीव गांधी की तस्वीरें थीं. लेकिन मौलाना आजाद की फोटो को इस विज्ञापन में जगह नहीं दी गई थी. इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स और नेताओं ने आपत्ति की. फिर उन्होंने मौलाना आजाद को भूल जाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया.

कांग्रेस ने मांगी माफी

हालांकि, इसके बाद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने माफी मांगते हुए कहा कि कांग्रेस की तरफ से जारी एक विज्ञापन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की फोटो नहीं थी. यह क्षमा न करने योग्य एक भूल है. इसकी जिम्मेदारी तय हो रही है और एक्शन लिया जाएगा. हम दिल से क्षमा मांगते हैं. मौलाना आजा हमारे और भारत के लिए एक प्रेरक और प्रतिष्ठित व्यक्ति बने रहेंगे.

गुलाम नबी आजाद ने किया कटाक्ष

वहीं, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, 'कांग्रेस से मेरे निकलने के बाद पार्टी का भाजपाकरण हो गया है. इन तस्वीरों में स्वंत्रतता सेनानी मौलाना आजाद कहां हैं?'

After my exit from the party, BJPisation of Congress is taking place. In these pictures, where is the front line freedom fighter Maulana Azad? pic.twitter.com/oVukfEuEkR

— Ghulam Nabi Azad (@ghulamnazad) February 26, 2023