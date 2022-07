Mehbooba Mufti: राष्ट्रपति पद से हटते ही महबूबा मुफ्ती ने रामनाथ कोविंद पर साधा निशाना, बोलीं- BJP के एजेंडे को..

Mehbooba Mufti attack on Ram Nath Kovind: द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने आज (25 जुलाई) भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई. द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) पर निशाना साधा और उनपर बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया.

गलत परंपरा बना गए रामनाथ कोविंद: महबूबा मुफ्ती

पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट कर कहा, 'निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया है. चाहे वह अनुच्छेद 370 की बात हो, नागरिकता कानून (CAA) को खत्म करना हो या अल्पसंख्यकों और दलितों को बेधड़क निशाना बनाना हो. उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया.'

The outgoing President leaves behind a legacy where the Indian Constitution was trampled upon umpteenth times. Be it scrapping of Article 370,CAA or the unabashed targeting of minorities & Dalits, he fulfilled BJPs political agenda all at the cost of the Indian Constitution.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 25, 2022