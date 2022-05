Mehbooba Mufti: 'कश्मीर फाइल्स' पर महबूबा का बड़ा बयान, कहा- इनको मस्जिद में ही मिलता है भगवान!

They Found God Only In The Mosque: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद सर्व को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा कि हमें उन सभी मस्जिदों की सूची दें जिन पर आप नजर रख रहे हैं. वे अब ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं. क्या उसको लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा. क्या साल में 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे को पूरा करेंगे. सरकार ने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालेंगे, इन सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है. अब लोगों का ध्यान हटाने के लिए हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं.

मीडिया पर साधा निशाना

इसके साथ ही मीडिया पर निशाना साधते हुए मुफ्ती ने कहा कि ये जो मीडिया हिंदू-मुस्लिम (Hindu-Muslim) करती है, उससे यहां और दूरियां बढ़ती हैं. वहीं कश्मीर फाइल्स पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया था. 2010, 2016 में चरम अशांति के दौरान कोई हत्या नहीं हुई. कश्मीर फाइल्स फिल्म ने इसे ट्रिगर किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति कर रही है. महबूबा मुफ्ती ने हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच बढ़ती दूरियों के पीछे 'कश्मीर फाइल्स' को जिम्मेदार ठहराया है.

'कश्मीर फाइल्स' के बारे में जताई चिंता

मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) से मुलाकात कर मुफ्ती ने फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' के बारे में चिंता जताई. इसने विभिन्न समुदायों के लोगों में नफरत पैदा कर दी है. मुफ्ती ने कहा कि हमने उन्हें यह भी बताया कि सरकार पत्रकारों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मनमानी कर रही है. पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा की गई. हमने नागरिकों की हत्याओं के बाद कश्मीर में मौजूदा कानून-व्यवस्था (Law and Order) की स्थिति पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि हमने एलजी साहब से कहा कि जब तक आप कश्मीर के प्रति पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी (Atal Bihari Vajpayee) की नीति नहीं अपनाएंगे तब तक राहुल भट्ट की तरह खून-खराबा और हत्याएं ऐसे ही जारी रहेंगी.

'कश्मीरी पंडित हमारे समुदाय के अभिन्न अंग हैं'

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों से मिलने के लिए शेखपोरा बडगाम नहीं जाने दिया गया. महबूबा ने कहा कि कश्मीरी पंडित हमारे समुदाय के अभिन्न अंग हैं. आक्रोश भड़काने के लिए भाजपा (BJP) सांप्रदायिक स्थिति को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है. महबूबा ने कहा कि पर्यटन के बहाने सरकार सामान्य स्थिति दर्शा रही है. कश्मीर फाइल्स (Kashmir Files) मूवी के बाद मानसिकता बदल गई है. पूरे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं. हमें गलत लेबल से टैग किया जा रहा है.

