J&K: कुलगाम एनकाउंटर पर Mehbooba Mufti ने उठाए सवाल, बोलीं- आरोपों पर सफाई दे सरकार

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकियों का खात्मा करने के लिए चलाए जा रहे सुरक्षाबलों के ऑपरेशन पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने सवाल खड़े किए हैं, और सरकार से इन आरोपों पर जवाब मांगा है.

मुफ्ती ने ट्विटर पर एक स्थानीय पत्रकार के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, 'जम्मू-कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन जब जायज सवाल उठाए जाते हैं तो सुरक्षा बलों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए 17 वर्षीय नाबालिग के माता-पिता का दावा है कि वह एक निर्दोष नागरिक था. इन आरोप पर सफाई देनी चाहिए.'

Encounters occur on a daily basis in J&K. But when legitimate questions are raised the security forces must be held accountable. The parents of the 17 yr old minor killed in the Kulgam gunfight claim that he was an innocent civilian. GOI must come clean on these allegations. https://t.co/g6PT0Jt1Zt

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 2, 2021