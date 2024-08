'मोदी बाबू, बंगाल जला तो दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी...', ममता बनर्जी का वह बयान, जिसपर BJP ने मचाया बवंडर

Kolkata Doctor Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-हत्या मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है. इसी बीच ममता बनर्जी के एक बयान ने देश की राजनीति का माहौल ही बदल दिया है.

ममता बनर्जी का विवादित बयान

कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप-मर्डर मामले में भाजपा के बंगाल बंद के दौरान हुए प्रदर्शन और आगजनी पर ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा दिया है. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बांग्लादेश है... मुझे बांग्लादेश पसंद है, वहां के लोग हमारी तरह बात करते हैं. बांग्लादेश और बंगाल की संस्कृति एक है, लेकिन ये याद रखिएगा बांग्लादेश एक अलग देश है और भारत एक अलग देश. मोदी बाबू आप अपनी पार्टी को कहकर जो आग लगवा रहे हैं. याद रखिएगा अगर बंगाल में आग लगाएंगे तो असम भी चुप नहीं बैठेगा. पूर्वोत्तर राज्य भी नहीं थमेंगे... ना उत्तर प्रदेश, ना बिहार और नही ओडिशा थमेगा. दिल्ली भी शांत नहीं बैठेगा.... आपकी कुर्सी हिला कर रख देंगे."

ममता बनर्जी के बयान का देखें वीडियो:-

Mamata Banerjee, who lost elections in her "most cherished" Nandigram, has long resorted to unabashed violence to maintain her shaky grip on power, now increasingly destabilised by public discontent.

Today, she effectively issued an open carte blanche to her cadre to embrace… pic.twitter.com/MH9n3h7g3J

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 28, 2024