Hajj Travel: हज को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कोटे में मिलने वाली इस बड़ी सुविधा को किया खत्म

Modi Government: केंद्र की मोदी सरकार ने हज को लेकर अहम फैसला लिया है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने हज में वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है. बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और हज कमेटी को कोटे के तहत सीटें मिलती थीं. हज में राष्ट्रपति कोटे से 100, उपराष्ट्रपति कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थीं. वीआईपी कोटे में कुल 500 सीटें थीं.

नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में इसको खत्म किया गया है. अब सारे हज यात्री हज कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाएंगे. सरकार की हज पॉलिसी बहुत जल्द आने वाली है. सरकार के इस फैसले के बाद अब वीआईपी तीर्थयात्री भी आम तीर्थयात्री की तरह यात्रा करेंगे. हाल ही में सरकार और सऊदी अरब ने हज 2023 के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1,75,000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्रियों को वार्षिक यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.

Haj 2023 - Countdown begins.

India signed Haj 2023 bilateral agreement today.

We thank the Kingdom for Haj quota of 1,75,025 to India and conveyed all support for the success of Haj 2023.@MOMAIndia @MEAIndia @smritiirani @IndianDiplomacy @haj_committee pic.twitter.com/d5hBxDNBQ9

— India in Jeddah (@CGIJeddah) January 9, 2023