मोदी सरकार का फैसला, रोड एक्सीडेंट में घायल को पहुंचाएं हॉस्पिटल; मिलेंगे इतने हजार रुपये

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की जान बचाने के लिए बड़ी पहल की है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट में पीड़ित को गंभीर चोट लगने के एक घंटे के भीतर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को पांच हजार रुपये नगद देने की बात कही है. ये जानकारी सोमवार को मंत्रालय ने दी.

इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों को पत्र लिखा. इस पत्र में मंत्रालय ने कहा कि ये योजना 15 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी होगी.

ये भी पढ़ें: बीड़ी नहीं देने पर रेत दिया महिला दुकानदार का गला, हुई मौत: वारदात सीसीटीवी में कैद

Ministry of Road Transport and Highways says it has launched scheme for 'Good Samaritans' under which cash award of Rs 5,000 will be given to those who save the life of a road accident victim by rushing him/her to hospital within 'golden hour' of mishap

— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2021