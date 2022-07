Mohammad Kaif Reaction: उदयपुर में हिंदू दर्जी की निर्मम हत्या पर मोहम्मद कैफ ने दिया बयान, कहा- शर्म की बात...

Mohammad Kaif Reaction on Udaipur Murder Case: राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की दो युवकों ने उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी. आरोपियों का नाम रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद है. दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है. रियाज और गौस ने कन्हैया लाल की हत्या इस वजह से की क्योंकि उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था.

घटना पर कैफ ने दी ये प्रतिक्रिया

आरोपियों ने कन्हैया लाल की हत्या के बाद एक वीडियो वायरल किया था. इस घटना के बाद पूरे देश में बवाल मच गया. लोग सड़कों पर उतर आए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. आम लोगों से लेकर कई मशहूर हस्तियों ने भी इस घटना के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी इस घटना पर रिएक्ट किया.

I strongly feel that killings have no justification and killers can never be the real representative of a community. The brutal murder in Udaipur is shame for the civilized world.

