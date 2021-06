Mumbai में बिल्डिंग ढहने के बाद मलबे में दबे लोग, 1 शख्स की मौत; 5 घायल

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई (Mumbai) में रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि को एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें एक 28 साल के शख्स की मौत हो गई और एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए. यहां बांद्रा इलाके में चार मंजिल की बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह (Bandra Building Collapsed) गया, जिसके मलबे में लोग दब गए. मौके पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue Operation) जारी है.

#UPDATE | A total of 17 persons were rescued after a wall of a house collapsed on another house in Kherwadi Road area, Bandra East at 1.45 am. At least five persons have sustained injuries in the incident: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)#Maharashtra

— ANI (@ANI) June 7, 2021