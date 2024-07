Mumbai Rain: मुंबई की बारिश में 10-15 विधायक ट्रेनों में फंसे, मंत्री जी को भी रेलवे ट्रैक पर चलना पड़ा

Mumbai Weather Updates: मुंबई में हो रही भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया है. मुंबई हो या ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में आज मुंबई यूनिवर्सिटी (Mumbai University Exam News) की होने वाली परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं. शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ा. यहां-वहां पानी लगने से आम लोगों को काफी परेशानी हुई. पिछले 24 घंटों में तो आम आदमी के साथ-साथ माननीय विधायक और मंत्री भी काफी परेशान दिखे. उन्हें ट्रेनों से उतरकर ट्रैक पर चलना पड़ा.

10-15 विधायक ट्रेनों में फंसे

जी हां, उपनगरीय इलाकों और लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित होने से विधायकों और मंत्रियों की परेशानी बढ़ गई. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक विधानमंडल के दोनों सदनों के करीब 10-15 विधायक कुर्ला और ठाणे से पहले ट्रेनों में फंस गए थे. कुछ विधायकों को कुर्ला स्टेशन तक पहुंचने के लिए ट्रैक पर ही चलना पड़ा. उन्हें जल्द से जल्द साउथ मुंबई पहुंचना था. असेंबली का सत्र चल रहा था. राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल ने जलजमाव के बीच पटरियों पर 2 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय की.

विपक्ष ने वीडियो दिखा सुनाया

विपक्ष ने पटरियों पर चलने वाले नेताओं को खूब सुनाया है. विपक्षी नेताओं ने कहा कि जब आम लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें जलमग्न पटरियों पर न चलने की सलाह दी जाती है. एनसीपी (शरद पवार) के नेता क्लाइड क्रैस्टो ने कहा, 'रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आरपीएफ... क्या रेल पटरियों पर चलना अवैध नहीं है? परिस्थितियां जो भी हों, दूसरे नागरिकों की तरह जन प्रतिनिधियों को भी कानून का पालन करना चाहिए और एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए. इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कार्रवाई का प्रस्ताव करते हैं?'

Mr.@AshwiniVaishnaw, @RailMinIndia and @RPF_INDIA

Isn't it illegal to walk and trespass on the railway tracks?

Whatever may be the circumstances, public representatives, just like any other citizens, are supposed to obey the law and also set an example.

What action do you… pic.twitter.com/rwNf0u8j6j

— Clyde Crasto क्लाईड क्रास्टो (@Clyde_Crasto) July 8, 2024