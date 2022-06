Covid cases in Mumbai: महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, मुंबई में दर्ज हुए करीब 2000 नए मामले

Covid cases in Mumbai: देश के कई राज्यों में कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 3 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले राजधानी मुंबई में कोविड के 1,956 केस दर्ज हुए हैं. हालांकि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत रिपोर्ट नहीं हुई है और 763 मरीजों को पिछले 24 घंटे में बीमारी से छुटकारा मिला है. मुंबई में फिलहाल एक्टिम मामलों की संख्या 9 हजार के पार है.

मुंबई में गुरुवार की तुलना में आज करीब 15 फीसदी ज्यादा मामले सामने आए हैं, इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 12.74 फीसदी पहुंच गईहै.मुंबई में शुक्रवार को दर्ज हुए 1956 केस 22 जनवरी के बाद से सबसे ज्‍यादा हैं.

Maharashtra | Mumbai reports 1,956 new Covid cases today. With zero deaths in the city, 763 patients recovered in last 24 hrs. Active cases stand at 9,191 till now pic.twitter.com/Jvj9Iiyl1M

— ANI (@ANI) June 10, 2022