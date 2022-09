Ganpati Bappa घर लाने पर मुस्लिम महिला को जान से मारने की धमकी, पति ने ऐसे दिया साथ

Ruby Khan Threatens: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलीगढ़ (Aligarh) में रूबी खान (Ruby Khan) नामक एक मुस्लिम महिला को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. इसके पीछे वजह है कि रूबी खान ने अपने घर में गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) की स्थापना की है. रूबी खान अपने घर भगवान गणेश की मूर्ति लाईं और उसकी स्थापना की. रूबी खान के मुताबिक, इस बात से उनके समाज के कुछ लोग नाराज हैं कि वो गैर धर्म के रीति-रिवाजों को कर रही हैं. जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद रूबी खान (Ruby Khan) ने खुद सामने आकर इसके बारे में बताया है.

रूबी खान के खिलाफ जारी हो चुका है फतवा

रूबी खान ने कहा कि मैंने अपने घर गणपति बप्पा की स्थापना की है. वो अगले 7 दिन तक यहां रहेंगे और बाद में हम पूरी श्रद्धा से उनको विसर्जित करेंगे. भगवान श्रीराम के मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास होने के बाद भी मैंने अपने घर में पूजा की थी जिसके बाद मेरे खिलाफ फतवा जारी किया गया था.

मुस्लिम महिला को मिली जान से मारने की धमकी

मुस्लिम महिला रूबी खान ने आगे कहा कि वो सब तब से मेरे खिलाफ खड़े हैं. अब, ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं. मुझे धमकियां मिल रही हैं. लेकिन बता देना चाहती हूं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं. मैं गणपति बप्पा का विसर्जन भी करूंगी. मेरे पति मेरे साथ हैं. उनका मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है.

They have all stood against me. Now, these people want to kill me. I am getting threats. I am not one to be afraid. I will immerse Lord Ganesh. My husband is with me: Ruby Khan, BJP, Meerut (04.09)

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 5, 2022