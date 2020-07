कोहिमा: नगालैंड के मुख्‍य सचिव तेमजेन तॉय ने शुक्रवार को राज्य में कुत्‍तों की खरीद-फरोख्‍त और आयात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की घोषणा की. तेमजेन तॉय ने घोषणा करते हुए कहा, 'कुत्‍तों की खरीद-फरोख्‍त और आयात पर प्रतिबंध के साथ-साथ हर तरह के डॉग मीट की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, चाहे वो कच्‍चे हों या पके हुए हों. राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस फैसले की प्रशंसा होनी चाहिए.'

The State Government has decided to ban commercial import and trading of dogs and dog markets and also the sale of dog meat, both cooked and uncooked. Appreciate the wise decision taken by the State’s Cabinet @Manekagandhibjp @Neiphiu_Rio

