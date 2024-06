दलाई लामा से मिलने US से भारत आईं नैंसी पेलोसी, तिलमिला गया चीन; बोला-बर्दाश्त नहीं करेंगे

US-China Relations: चीन को एक बार फिर मिर्ची लगना तय है. चीन की विरोधी माने जाने वाली अमेरिकी प्रतिनिधिसभा की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी मंगलवार को भारत आईं, जहां वह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करेंगी. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरा. पेलोसी 6 सदस्यों वाले हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जो दलाई लामा से मिलने धर्मशाला पहुंचा है.

इस प्रतिनिधिमंडल में ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स, जिम मैकगवर्न, अमी बेरा, मैरिएनेट मिलर-मीक्स और निकोल मैलियोटाकिस शामिल हैं. कांगड़ा पहुंचकर पेलोसी ने कहा कि वह भारत आकर रोमांचित महसूस कर रही हैं.

लामा के अलावा भारतीय अधिकारियों से मिलेगा डेलिगेशन

दरअसल दलाई लामा ने अपने घुटनों का ट्रीटमेंट कराने के लिए अमेरिका जाने की योजना बनाई है. उससे कुछ दिन पहले ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करने पहुंचा है. वहीं विदेशी मामलों की उपसमिति के सदस्य माइकल मैककॉल ने कहा है कि भारत अमेरिका का एक अहम सामरिक साझेदार है और अमेरिका तिब्बती लोगों के साथ खड़ा है. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 18-19 जून तक भारत दौरे पर है. दलाई लामा से मिलने से अलावा ये लोग भारतीय अफसरों और प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे.

#WATCH | A US delegation including former US House Speaker Nancy Pelosi arrives at Kangra airport, to meet Tibetan spiritual leader Dalai Lama in Dharamshala, Himachal Pradesh.

