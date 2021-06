नई दिल्‍ली: देश में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही कई राज्‍यों में बारिश शुरू हो चुकी है. इसमें गुजरात, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश आदि शामिल हैं. वहीं उत्तराखंड (Uttarakhand) में भारी बारिश (Heavy Rain) हो रही है, जिससे वहां की कई नदियां उफान पर हैं. शनिवार को अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही थीं. इसके चलते प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया था. के वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में भी मौसम (Weather) का मिजाज बदल रहा है.

मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्‍ली (Delhi) के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है. वहीं उत्तर प्रदेश (UP) के कई जिलों में बारिश हो रही है. राजधानी लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कुछ ही देर में अलीगढ़, कासगंजस नजीबाबाद, नरौरा, कासगंज और आस-पास के इालकों में आज (रविवार) आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है. इसमें दादरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, खुर्जू, कासगंज, नजीबाबाद, एटा शामिल हैं.

20-06-2021; 0735 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over isolated places of South, East, Northeast Delhi, Ghaziabad, Hindon AF, Indrapuram, Chapraula, Noida, Greater Noida, Dadri, Sikandrabad, Bulandsahar, Aligarh, Khurja, Narora,

उत्तराखंड में तीन दिन से भारी बारिश हो रही है. इसके चलते चंबा में ऋषिकेश-गंगोत्री राष्‍ट्रीय राजमार्ग 94 की एक रोड क्षतिग्रस्‍त हो गई है. इसके चलते राजमार्ग को बंद कर दिया गया है. वहीं टनकपुर के एसडीएम ने बताया है कि यदि जल स्तर (खतरे के स्तर तक) बढ़ता है, तो चंपावत जिले में शारदा नदी के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा. यहां नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसके चलते हम अलर्ट हैं. यहां बांध के कुछ गेट भी खोले गए हैं.

Uttarakhand: A newly constructed road on Rishikesh-Gangotri National Highway 94 (under Chardham project) in Chamba was damaged due to rain. The highway has been closed due to road damage

We've instructed the BRO to fill up the shortfall in the highway at the earliest: SDM Tehri pic.twitter.com/jjzI0Afc1D

