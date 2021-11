ड्रग्स केस में Nawab Malik का नया खुलासा, केपी गोसावी और इनफॉर्मर का WhatsApp Chat किया शेयर

मुंबई: ड्रग्स केस (Mumbai Drugs Case) में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) लगातार नए खुलासे कर रहे हैं. अब उन्होंने ड्रग्स केस के मुख्य गवाहों में से एक केपी गोसावी (KP Gosavi) और एक इनफॉर्मर का व्हाट्सऐप चैट शेयर किया है, जिसमें काशिफ खान (Kashif Khan) का जिक्र किया गया है.

नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा, 'यहां केपी गोसावी और एक मुखबिर के बीच एक व्हाट्सएप चैट (KP Gosavi and an Informer WhatsApp Chat) है, जिसमें काशिफ खान का जिक्र है. काशिफ खान से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? काशिफ खान और समीर दाऊद वानखेड़े (Sameer Wankhede) के बीच क्या संबंध है?' नवाब मलिक ने जो व्हाट्सऐप चैट शेयर किया है, इसमें गोसावी से बनीत, काशिफ और सोहेल अहमद की फोटो निकालने की बात कही गई है.

Here is a whatsapp chat between K P Gosavi and an informer which mentions Kashiff Khan.

Why is Kashiff Khan not being questioned ?

What is the relationship between Kashiff Khan and Sameer Dawood Wankhede ? pic.twitter.com/yVjW2LtUWh

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 16, 2021