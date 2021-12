आपका New Year Resolution क्या है? पढ़िए उम्मीदों वाले कुछ जरूरी सुझाव

यहां सुनें पॉडकास्ट:

नई दिल्ली: हम आपको ये बताएंगे कि 2022 में क्या संभावनाएं छिपी हई हैं. हिंदी में कहते हैं कि कोई साल बीस होता है तो कोई इक्कीस होता है. लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष हर लिहाज से आपके लिए बाइस ही साबित हो. लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि नए साल पर नए Resolutions यानी प्रतिज्ञाएं जरूर लें.

नए साल पर कुछ जरूरी सुझाव

वैसे तो भविष्य के लिए की जाने वाली प्रतिज्ञाएं एक बन्धन साबित होती हैं, जिन्हें पूरा नहीं कर पाने पर आप निराश हो जाते हैं. लेकिन ये भी सच है कि नए Resolutions जीवन में आपको नया मकसद देते हैं और नई शुरुआत के लिए प्रेरित भी करते हैं. इसलिए आज हम आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं.

जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या जिनका वजन ज्यादा होता है, वो अक्सर नए साल पर यही प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ये सब छोड़ देंगे. लेकिन हमें लगता है कि इन बुरी आदतों को छोड़ने और वजन घटाने के साथ, ये भी जरूरी है कि आप अपने पूरे स्वास्थ्य को बेहतर करने के बारे में सोचें.

दोस्तों से मिलना है फायदेमंद

इसके लिए आपको चार चीजें करनी होंगी. जिनमें से पहली तीन तो आप सब जानते हैं. अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं, रोज व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें. लेकिन जिस चीज को आप मिस कर देते हैं, वो है Leisure Time, जिसे हिंदी में खाली समय कहते हैं. इस समय में अपने दोस्तों और प्रियजनों से बिना किसी एजेंडे के मुलाकात करना भी आपको स्वस्थ रखेगा और तनाव से दूर रखेगा.

नौकरी के बाहर भी एक दुनिया है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए. आपको याद रखना है कि आपकी पहली प्राथमिकता आप खुद हैं और आपको और आपके व्यक्तित्व को किसी पद और नौकरी से नहीं आंका जा सकता आप इससे बहुत ऊपर हैं.

खूब किताबें पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए. क्योंकि आप जो ज्ञान अर्जित करेंगे, वो आपकी असली पूंजी होगा, जिसे आपसे कभी कोई चुरा या छीन छीन पाएगा. आप एक बार को कमाया हुआ पैसा तो गंवा सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, जो आपके साथ मृत्यु तक रहेगा.

सोशल मीडिया के गुलाम न बनें

सोशल मीडिया यानी आभासी दुनिया को असली दुनिया ना मानें. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन इसका गुलाम ना बनें और Electronic Gadgets को भी अपना मालिक ना बनने दें. परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं. इसके लिए लॉकडाउन लगने का इंतजार ना करें.

वर्ष 1975 में आई मशहूर फिल्म दीवार का वो डायलॉग याद रखें, जिसमें ईमानदार पुलिस अफसर भाई, अपने बेईमान स्मगलर भाई से कहता है कि उसके पास मां है. मां को भगवान के बराबर माना गया है. इसलिए आपको ये तय करना है कि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए या परिवार और मां चाहिए?

कल की प्लानिंग नहीं, आज की चिंता

नए साल में जब आप अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो आपको इस साल मिले अनुभवों का इस्तेमाल गाड़ी में लगे Rear View Mirror की तरह करना होगा. Rear View Mirror की मदद से आप पीछे से आते हुए ट्रैफिक को देख पाते हैं और सड़क पर संभलकर गाड़ी चला पाते हैं. यानी आपको इस साल के अनुभवों को ध्यान में रखना है और YOLO का मंत्र याद रखना है, जिसका अर्थ होता है You Live Only Once. यानी आप सिर्फ एक बार जीते हैं. इसलिए वर्तमान के हिसाब से चलें, ना कि भविष्य की योजनाओं के हिसाब से. ये प्रतिज्ञा भी आपको लेनी चाहिए.

बहुत सारे लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये साल आखिरकार खत्म होने वाला है. अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो हम आपको दुनिया भर से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि आखिरकार नया साल आ ही गया है क्योंकि दुनिया के कई देश 2022 में प्रवेश कर चुके हैं.

डायलॉग में छुपे मैसेज

आज आप 2021 को इन डायलॉग्स से भी समझ सकते हैं. वर्ष 1971 में एक फिल्म आई थी आनंद और इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था, जिन्दगी बड़ी होनी चाहिए, लम्बी नहीं. ऐसा लगता है कि 50 साल पुराना ये डायलॉग आज ही के लिए लिखा गया गया. 1992 में एक फिल्म आई थी, जो जीता वही सिकंदर लेकिन आज के दौर में ये फिल्म आती तो इसका नाम होता, जो जी गया वही सिकंदर.