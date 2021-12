आपके लिए शुभ रहने वाला है साल 2022, इन नंबर्स में छुपा है राज

नई दिल्ली: वैसे तो भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता. लेकिन आज के दिन दिल कहता है कि वर्ष 2022 पिछले दो वर्षों की तुलना में ज्यादा शुभ होगा और उसका एक कारण उसके अंकों में भी छिपा है. 2022 के चारों अंक Even Numbers हैं.

Even Numbers में संतुलन का सिद्धांत

Even Number वो होते हैं, जो दो से भाग हो सकते हैं या जिन्हें दो समान अंकों में बांटा जा सकता है. जैसे अगर दो को दो भागों में बांटेंगे तो ये एक-एक हो जाएगा. चार को बांटेंगे तो दो-दो हो जाएगाऔर 10 को बांटेंगे तो पांच-पांच हो जाएगा. यानी Even Numbers में संतुलन का सिद्धांत छिपा होता है और यही वजह है कि कई वैज्ञानिक अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि Even Numbers सकारात्मक ऊर्जा और विचारों का संचार करते हैं.

ब्रिटेन की Cambridge University में एक अध्ययन के दौरान लोगों को 1 से 100 तक के नंबर्स दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि इनमें कौन से अंकों को देख कर उन्हें कैसा अनुभव हुआ. इस दौरान लगभग सभी लोगों का कहना था कि Even Numbers उन्हें ज्यादा संतुलित और शांत महसूस कराते हैं. जबकि Odd Numbers जैसे, 1, 3 और 5 जैसे Numbers देखते हुए वो तनाव महसूस करते हैं और इसका उल्लेख हिन्दू धर्म में भी मिलता है.

हिन्दू धर्म में मिलते हैं संकेत

जैसे हिन्दू धर्म में चार वेद हैं. ये एक Even Number है. ऋग्वेद में 10 मंडल यानी 10 अध्याय हैं. ये भी एक Even Number है. हिन्दू धर्म में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत. ये भी Even Number है. भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और 10 भी Even Number होता है.

हिन्दू धर्म में चार धाम बताए गए हैं और चार भी Even Number है. अधिकांश हिन्दू देवी देवता जोड़ी में होते हैं. जैसे कृष्ण-राधा, शिव-पार्वती और राम-सीता. गणेशजी के भी दो पुत्र थे शुभ और लाभ और ये भी Even Number है. हिन्दू दर्शन में जीवन की सम्पूर्ण वास्तविकता को भी दो ही शब्दों में विस्तार से बताया गया है. ये दो शब्द हैं आत्मा और परमात्मा. यानी अगर आप खुद को और ईश्वर को जान गए तो आप जीवन को समझ जाएंगे.

यानी कुल मिला कर कहें तो Even में जीवन का पूरा सिद्धांत छिपा है. आप उम्मीद कर सकते हैं कि Even Number वाला नया साल आपके लिए शुभ और सकारात्मक विचारों से भरा रहेगा.