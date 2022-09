NIA and ED Action: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ठिकानों और उससे जुड़े लिंक पर केरल और तमिलनाडु समेत देशभर के 10 राज्यों में छापेमारी की है. पीएफआई से जुड़े लोगों पर टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में ईडी और एनआईए ने राज्य पुलिस बलों की टीम के साथ यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में छापेमारी की है. ये छापेमारी आतंकी गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण शिविर चलाने और प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में शामिल व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में की जा रही है.

10 राज्यों से 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार

गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केरल सहित देश के 10 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 50 ठिकानों पर एनआईए (NIA) और ईडी (ED) की रेड चल रही है और अब तक 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. पीएफआई के नेताओं और इस संगठन से जुड़े ऑफिस पर सर्च जारी है. इस छापेमारी में एनआईए के साथ ईडी भी शामिल है.

In major action being taken across 10 states, NIA, ED along with state police have arrested over 100 cadres of PFI: Sources pic.twitter.com/RPXBFxg1m2

