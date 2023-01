Fact Check: वीडियो में अपने पिता के साथ नहीं हैं निर्मला सीतारमण, सामने आ गई ये हकीकत

Nirmala Sitharaman Viral Video Fact Check: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें वह एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ नजर आ रही हैं. इसमें दावा किया गया है कि सीतारमण के साथ मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति उनके पिता हैं और वे अपने परिवार के पैतृक घर में थे. हालांकि, यह वीडियो दिसंबर, 2022 का है, जब सीतारमण वाराणसी के दौरे पर थीं और जिस व्यक्ति से वह मिली थीं, वह तमिल कवि सी. सुब्रमण्यम भारती के रिश्तेदार हैं.

पिछले महीने और इस महीने कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को इस झूठे दावे के साथ साझा किया. लगभग 1.30 मिनट के वीडियो में, सीतारमण एक कमरे में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान देती हुईं और उन्हें अपने साथ मौजूद लोगों से मिलवाती हुई दिखाई दे रही हैं. फेसबुक पर वीडियो को साझा करते हुए लिखा गया है, ‘‘केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिता के साथ, इतनी सादगी, सरलता और संस्कृति.’’

Smt @nsitharaman visits Siva Madam in Varanasi and interacts with the family members of Mahakavi Bharathiyar, including his 96-year-old great nephew Shri K. V. Krishnan. #KashiTamilSangamam pic.twitter.com/sdb1sR1Tfs

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) December 3, 2022