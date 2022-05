Nirmla Sitaraman viral video: केंदीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है जहां वो नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं. इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री एनएसडीएल की मैनेजिंग डायरेक्टर को पानी देती दिखा रही हैं. उनका यही अंदाज लोगों को जमकर पसंद आ रहा है.

32 सेकेंड के इस वायरल वीडियो (Viral Video) में देखा जा सकता है कि कार्यक्रम संबोधन के दौरान NSDL की एमडी पद्माज चुंदरू (Padmaja Chunduru) को प्यास लग जाती है जिसके बाद वो स्पीच देखकर वहां मौजूद स्टाफ से पानी मांगती है. जैसी ही उनकी आवाज मंच पर बैठीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंची वो फौरन अपनी सीट छोड़कर पद्माज चुंदरू को ग्लास और पानी की बोतल देती है. आगे चुन्दुरु पानी की बोतल खोलकर खुद पानी पीती है और वित्त मंत्री का आभार जताती हैं. बस उनके इस नेक व्यहवार पर पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठता है.

At an NSDL event: While giving a speech Smt. Padmaja MD, NSDL requests hotel staff for water.

And guess what happened next pic.twitter.com/hmxJbiRINz

