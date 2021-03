हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, BJP, JJP और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप

चंडीगढ़: उत्तराखंड में सियासी संकट के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. दरअसल, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ जारी किसान आंदोलन (Farmers Protest) से अब हरियाणा सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. कांग्रेस विधान सभा में भाजपा-जजपा (BJP-JJP) गठबंधन सरकार के खिलाफ बुधवार (10 मार्च) को अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. इसे देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने सदस्यों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है.

इस बीच जेजेपी के विधायक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बना रहे हैं. विधायक देवेंद्र सिंह बबली (Devender Singh Babli) ने कहा है कि उनकी पार्टी को अब गठबंधन तोड़ देना चाहिए. जनता का हमसे विश्वास उठ गया है. गांव में हमको घुसने नहीं दिया जाता है.

उन्होंने आगे कहा, 'अगर अकेले मेरे वोट के साथ सरकार गिर जाती है, तो मैं इसे आज ही करूंगा. क्या संदेश जाएगा? पूरी पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए. हमें लोगों के बीच खुद को बचाने के लिए कवच रखने की जरूरत है, या तो सरकार को अगले 15 दिनों में किसानों के मुद्दे हल करना चाहिए या हमें अपना समर्थन वापस लेना चाहिए.' बता दें कि जजपा ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है.

If with my vote alone, the govt falls then I'll do it today itself. What message will go out? The whole party should take a stand: Devender Singh Babli, JJP on Congress' no-confidence motion against Haryana govt pic.twitter.com/TpImCS7UZn

