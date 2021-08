No one Should be left Behind: मुश्किल में भी ‘अपनों’ का साथ नहीं छोड़ते Indians, Sniffer Dogs को काबुल से निकाला

नई दिल्ली: भारत के लोग (Indians) मुश्किल वक्त में भी ‘अपनों’ को अकेला नहीं छोड़ते. फिर चाहे वह बेजुबान ही क्यों न हो. काबुल (Kabul) से भारतीयों को लेकर जो विमान आया है, उनमें तीन खोजी कुत्ते (Sniffer Dogs) भी शामिल हैं. माया, रूबी और बॉबी नाम के ये डॉग्स काबुल स्थित भारतीय दूतावास में तैनात थे. जिंदगी बचाने के जद्दोजहद के बीच भी दूतावास कर्मी इन तीन ‘अपनों’ को साथ लेकर आना नहीं भूले. बता दें कि अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबानी कब्जे के बाद भारत द्वारा दूतावास से अपने राजदूत और कर्मचारियों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मंगलवार को जब भारतीय वायुसेना (Indian Airforce) के विमान से भारतीय दल काबुल से वापस लौटा, तो उस दल के साथ तीनों कुत्तों (Dogs) को भी भारत लाया गया. फिलहाल उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के छावला कैंप में रखा गया है. कमांडो की टुकड़ी के साथ माया, रूबी और बॉबी नामक ये डॉग्स मंगलवार को गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना अड्डे पर उतरे थे.

Three sniffer dogs Maya, Ruby & Bobby were deployed for security at Indian Embassy in Afghanistan's Kabul, along with 150 Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel. The 3 dogs, along with a contingent of 99 commandos of ITBP, landed at the Hindon IAF base in Ghaziabad yesterday pic.twitter.com/YPAaO3Ejrh

— ANI (@ANI) August 18, 2021