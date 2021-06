Corona Vaccine सर्टिफिकेट में नाम, बर्थ डेट या जेंडर में है गलती, CoWin पोर्टल पर ऐसे करें सही

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग में देशभर में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है. इसके लिए लोगों को कोविन (CoWin) ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन इस बीच कई लोगों को समस्याएं आ रही है और उनकी शिकायत है कि उन्होंने गलती से रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी डिटेल गलत डाल दी है. इस वजह से वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी गलत डिटेल आ रही है. तो चलिए आपको बताते हैं कोविन पोर्टल (cowin.gov.in) पर इसे कैसे सही किया जा सकता है?

कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाने के लिए कोविन (CoWin) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी ने गलती से अपना नाम, जन्मतिथि या जेंडर गलत लिख दिया है और वैक्सीन सर्टिफिकेट (Vaccine Certificate) में भी यह गलत दिख रहा है तो अब इसमें सुधार कोविन पोर्टल (cowin.gov.in) पर किया जा सकता है. इसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सही नाम, जन्मतिथि और जेंडर आ जाएगा. हालांकि डिटेल को सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है.

अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है और वैक्सीन सर्टिफिकेट (Vaccine Certificate) में कोई गलती है तो आप कोविन पोर्टल (cowin.gov.in) इसे ठीक कर सकते हैं. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई गलती को ठीक कर दें और फिर से नया सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं.

कोविन पोर्टल (cowin.gov.in) पर जाना होगा और अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉग-इन करना होगा. लॉग-इन करने के बाद अकाउंड डिटेल के नीचे Raise an Issue पर क्लिक करें, मेंबर का नाम सेलेक्ट करने के बाद Correction in Certificate को सेलेक्ट करें. इसके बाद नीचे नाम, जन्म का साल और जेंडर का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप इसे सही कर सकते हैं.

Now you can make corrections to your name, year of birth and gender on your Cowin vaccination certificates if inadvertent errors have come in. Go to https://t.co/S3pUoouB6p and Raise an Issue. @mygovindia @CovidIndiaSeva @MoHFW_INDIA @GoI_MeitY @_DigitalIndia #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/W32yUGr8Jx

— Aarogya Setu (@SetuAarogya) June 8, 2021