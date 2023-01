Omicron Variant in India: कुछ ही हफ्तों में कोरोना से मचेगी तबाही? एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला दावा

Omicron Variant in India: चीन, जापान, यूएस में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है. दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तोजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. भारत में भी कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी है. हाल ही में रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में ओमिक्रोन के अब तक के सारे वेरिएंट मौजूद हैं.

चिंता की बात यह है कि चीन और अमेरिका में कोरोना के मामलों को बढ़ाने वाले वेरिएंट्स भारत में भी मिल रहे हैं. इन वेरिएंट्स की खबरें सामने आने के बाद भारत में कोरोना की नई लहर की चिंता सताने लगी है.

सबको एक ही सवाल परेशान कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों में भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे? इसे लेकर सरकार के शीर्ष विशेषज्ञों ने बड़ा दावा किया है. कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉ. एनके अरोड़ा ने कहा कि, देश में कोविड-19 की स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि विदेशों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि भारत में अधिकारियों ने जीनोमिक निगरानी बढ़ा दी है और हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है.

मीडिया से बात करते हुए, कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एनके अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि वायरस यहां बहुत है लेकिन यह देश में तीव्रता से नहीं फैल रहा है. उन्होंने कहा, "हमने अपनी जीनोमिक निगरानी बढ़ा दी है और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी है. हमने जो कुछ भी पाया है, वह यह नहीं है कि हमें कोई नया वेरिएंट मिल रहा है."

Delhi | The virus is very much here but it is not intensity circulating in the country. We have stepped up our genomic surveillance & started airport screening. Whatever we have found is not that we are getting any new variants: Dr NK Arora, Chairman, COVID working group pic.twitter.com/deBIBDAY8U

— ANI (@ANI) January 10, 2023