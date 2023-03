Padma Awards 2023: जानें कौन हैं एस एम कृष्णा-कुमार मंगलम बिरला, जिन्हें मिला इस साल का पद्म पुरस्कार

50 लोगों को मिला अवार्ड

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस साल 25 जनवरी की शाम को 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी थी. इनमें से 50 लोगों को बुधवार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री प्रदान किया गया. आपको बात दें कि एस एम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर रह चुके हैं जिन्हें राष्ट्रपति मुर्मू ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया. गौरतलब है कि वो कांग्रेस सरकार में कभी विदेश मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) में शामिल हो गए थे.

President Droupadi Murmu presents Padma Bhushan to Shri Kumar Mangalam Birla for Trade & Industry. He is the Chairman of the Aditya Birla Group. The Group has over a century old legacy. One of the first Indian groups to venture abroad, it has acquired widespread global presence. pic.twitter.com/J6L0XyTxMC

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 22, 2023