Republic day 2023: मुलायम सिंह, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण, कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण, देखें 106 पुरस्कारों की पूरी लिस्ट

Padma Vibhushan: गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी 2023 की शाम को पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है जिसमें मरणोपरांत दिलीप महालनोबिस समेत 6 को पद्म विभूषण पुरस्कार, 9 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ ही 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. चिकित्सा के क्षेत्र में ओआरएस (ORS) के जनक डॉ दिलीप महालनोबीस को पद्म विभूषण प्राप्त होगा. डॉ दिलीप को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है.

