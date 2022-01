पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश डिकोड, इस बार इनसे हमला कराने की तैयारी

नई दिल्ली: भारतीय सेना (Army) और सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के हर हिस्से से आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया करने में जुटे हैं. इसी सिलसिले में खासकर जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ बड़े-बड़े ऑपरेशन जारी हैं उससे आतंकी कमांडर और सीमा पार बैठे उनके हैंडलर बौखला गए हैं. सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की खुफ़िया एजेंसी आईएसआई (ISI) जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन (HM) के कैडर को एक बार फिर खड़ा करना चाहती है.

पुलवामा जैसा हमला कराने की तैयारी

यही नहीं भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे गुप्त जानकारियां पकड़ी हैं जिससे ये भी पता चला है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को जम्मू कश्मीर में पुलवामा (Pulwama) जैसे आत्मघाती हमले करने की फिराक में हैं एजेंसियों ने जो चैटर पकड़े है जिसमे आतंकियों से कहा जा रहा है-TO DO ONLY SUICIDE ATTACKS ON SFs.

ये भी पढ़ें- रेप की वारदातों के बीच जानिए निर्भया फंड का कहां हुआ इस्‍तेमाल, कौन से राज्‍य रहे फिसड्डी

पाकिस्तानी एजेंसी ISI के खतरनाक मंसूबे

यानी साफ है कि पाकिस्तान (Pakistan) की खुफ़िया एजेंसी ISI की मंशा इस बार कुछ ज्यादा ही खतरनाक है. वो इस बार बड़ा आतंकी हमला हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों से कराना चाहती है. उसकी इस मंशा को सुरक्षा बलों ने डिकोड कर लिया है और पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने के बावजूद सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं.

यही वजह है कि आज भी पाकिस्तानी आतंकवादी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा और मारा गया.

LIVE TV