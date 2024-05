Papua New Guinea landslide: पापुआ न्यू गिनी में भारी भूस्खलन से मची तबाही, दो हजार से ज्यादा लोगों की दबकर मौत

Papua New Guinea landslide: पापुआ न्यू गिनी में भारी भूस्खलन से दो हजार से ज्यादा लोगों की दबकर मौत हो गई है. समाचार एजेंसी एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पापुआ न्यू गिनी के एक सरकारी आपदा केंद्र ने राजधानी पोर्ट मोरेस्बी स्थित संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि भूस्खलन में दो हजार से अधिक लोगों की दबकर मौत हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम स्थित एंगा प्रांत के एक गांव में शुक्रवार को भूस्खलन हुआ है.

एंगा प्रांत का यह पहाड़ी गांव व्यस्त गांवों में से एक है. लेकिन शुक्रवार की सुबह माउंट मुंगालो का एक हिस्सा ढह गया. जिससे कई घर और घर के अंदर सो रहे लोग दब गए. सरकारी आपदा कार्यालय की ओर से कहा गया है कि इस भूस्खलन के कारण इमारतों, खाद्य उद्यानों का बहुत नुकसान हुआ है और देश की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है.

स्थिति अभी भी अस्थिर

रिपोर्ट के मुताबिक, स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है क्योंकि भूस्खलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है जिससे बचाव दल में जुटे बचावकर्मी के साथ-साथ जीवित बचे लोगों के लिए खतरा बना हुआ है. पापुआ न्यू गिनी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहयोगी देशों को पापुआ न्यू गिनी की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का आह्वान किया है.

I’m sending my solidarity to the people of Papua New Guinea following the devastating landslide that has claimed the lives of hundreds of people.@UN staff are mobilizing and supporting government’s response efforts.

— António Guterres (@antonioguterres) May 26, 2024