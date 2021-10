ट्रेन में 2 लाख का लैपटॉप छोड़ आया था मुसाफिर, फिर हुआ कुछ ऐसा

चेन्नई: हम सभी ज्यादा पैसा और शोहरत कमाना चाहते हैं और सब कुछ पाने की चाहे कभी-कभी हमारे मन में लालच भी पैदा कर देती है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक रेलवे कर्मचारी की ईमानदारी और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया है. दक्षिण रेलवे में बतौर सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले आर श्रीबालू ने ईमानदारी की नई मिसाल पेश की है.

दरअसल वीकेंड पर उन्हें चेन्नई के इग्मोरे रेलवे स्टेशन पर एक कीमती लैपटॉप मिला था जो कि ट्रेन में सीट के नीचे पड़ा हुआ था. इस लैपटॉप की कीमत करीब 2 लाख थी जितना पैसा श्रीबालू पूरे साल में कमाते हैं. लेकिन बगैर किसी लालच के उन्होंने इस ऐपल मैक बुक को वापस कर दिया.

ट्रेन में छूटा ये लैपटॉप सेंथिल कुमार का था जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उन्होंने ट्रेन से उतरते वक्त गलती से किसी और यात्री का बैग अपने साथ ले लिया जबकि लैपटॉप के साथ अपना बैग ट्रेन में ही छोड़ आए. लेकिन करीब एक घंटे बाद उन्होंने पाया कि यह बैग तो उनका नहीं है तो तुरंत बैग के मालिक को फोन किया गया और फिर बैग उस तक पहुंचाया गया. सेंथिल ने जब उस यात्री से अपने बैग के बारे में पूछा तो उसने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि उसे बैग के बारे में कुछ भी पता नहीं है.

अब इसके बाद सेंथिल के होश उड़ गए क्योंकि कंपनी के लैपटॉप में न सिर्फ जरूरी डॉक्यूमेंट थे बल्कि यह मैकबुक काफी महंगा भी था. इसके बाद उन्होंने चेन्नई रेलवे स्टेशन पर इस घटना की जानकारी दी और उन्हें किसी अच्छी खबर की उम्मीद थी. फिर शाम को उन्हें एक कॉल आई जिसके बाद वह खुशी से झूम उठे.

रेलवे स्टेशन जाकर उन्हें श्रीबालू की वजह से अपना लैपटॉप और चार्जर वापस मिल गया. लैपटॉप को वापस पाकर सेंथिल ने रेलवे अधिकारियों और खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी श्रीबालू का शुक्रिया अदा किया है. जी मीडिया से बातचीत में श्रीबालू ने बताया कि ट्रेन में ऐसा कोई कीमती सामान मिलना काफी मुश्किल होता है. पहली बार देखने पर लगा कि यह ऐपल का लैपटॉप है जिसकी कीमत करीब एक लाख रुपये होगी.

The owner was traced as Mr. Selvaprabhu and was contacted and informed. The laptop was handed over to the owner in presence of RPF and GRP at about 1600 hrs after ensuring the veracity of the owner. He claimed that the cost of the laptop was about ₹2 lakh. #IndianRailways pic.twitter.com/ggVv96t1Ym

— DRM Chennai (@DrmChennai) October 9, 2021