Pathan Film Controversy: एक्टर शाहरूख खान की फिल्म 'पठान' संकट में, अहमदाबाद के मॉल में VHP-बजरंग दल ने की तोड़फोड़

Pathan Film Controversy Latest Updates: एक्टर शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) की आने वाली फिल्म 'पठान' (Pathan) लगातार विवादों में फंसी हुई है. बेशर्म गाने पर हुए बवाल के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई दृश्यों में भले ही बदलाव का निर्देश दिया है लेकिन इससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है. बुधवार शाम को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के मॉल में जमकर तोड़फोड़ की. दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान करने वाली इस फिल्म को वे बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने देंगे.

अहमदाबाद के मॉल में जमकर तोड़फोड़

इस बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अहमदाबाद के अल्फा मॉल पहुंचते हैं और वहां पर लगे फिल्म के बड़े-बड़े कटआउट के साथ तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को देखकर मॉल कर्मचारी हैरान रह जाते हैं. वे उन्हें समझाकर रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं दिखते.

Ahemdabad: Bajrang Dal Protest against #Pathaan, vandalized the theater while raising slogans of Jai Shri Ram. pic.twitter.com/uUQQHjcDpU

— Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) January 4, 2023