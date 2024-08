Mehbooba Mufti: अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है... जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले क्या चाहती हैं PDP चीफ महबूबा मुफ्ती?

PDP chief Mehbooba Mufti: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है. विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी में नए सदस्यों के साथ ही पीडीपी को छोड़कर गए नेताओं को वापस शामिल करने पर काफी जोर दे रही हैं. इस दौरान महबूबा ने कश्मीर के अमन को लेकर कहा है कि अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है.

जम्मू के चौधरी कमर समेत कई नेता पीडीपी में शामिल

जम्मू के सीनियर नेता चौधरी कमर समेत कई लोगों को पीडीपी में शामिल करवाते हुए महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में कहा,"...जम्मू-कश्मीर पिछले पांच सालों से कठिन दौर से गुजर रहा है. हालात ऐसे हैं कि लोगों में डर है. कोई इसे दिखाता नहीं है, लेकिन यह वहां है, इस स्थिति में, जब लोग हमसे जुड़ते हैं तो वे हमारी पार्टी को मजबूत करते हैं, साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज को मजबूत बनाते हैं."

#WATCH | Srinagar, J&K | On the induction of new members into her party ahead of Assembly elections, PDP chief Mehbooba Mufti says, "... Jammu & Kashmir has been going through a tough period for the last five years. The situation is such that there is fear among people, no one… pic.twitter.com/xmuakaDZKB

— ANI (@ANI) August 21, 2024