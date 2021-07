Pegasus Project: संसद में बोले संचार मंत्री Ashwini Vaishnaw, फोन सर्विलांस की रिपोर्ट को बताया गलत

नई दिल्ली: पत्रकारों और एक्टिविस्टों के कथित पेगासस प्रोजेक्ट (Pegasus Project) मामले में सरकार ने एक बार फिर अपना पक्ष सामने रखा है. सरकार ने कहा कि देश में फोन सर्विलांस (Phone Surveillance) के लिए एक कानून सम्मत सिस्टम बना हुआ है और सरकार उसी के अनुसार काम करती है.

संसद में सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि देश में फोन सर्विलांस (Phone Surveillance) के बारे में एक कानून बना हुआ है. जिसके तहत केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ही फोन टैपिंग की अनुमति होती है. इस प्रकार के मामलों में गृह सचिव लेवल के अधिकारी लिखित अनुमति प्रदान करते हैं. साथ ही ऐसे प्रत्येक मामलों की निगरानी और रिकॉर्ड मेनटेन किया जाता है.

Any form of illegal surveillance isn't possible with checks & balances in our laws &robust institutions. In India, there's a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for purpose of national security: IT Minister in LS pic.twitter.com/KL7mIjIvWe

— ANI (@ANI) July 19, 2021