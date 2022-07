Pending Electricity Dues: ईमानदारी से दिया जा रहा बिल, फिर राज्यों पर बिजली कंपनियों का बकाया क्यों; बोले PM मोदी

PM Modi on states electricity dues: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राज्य सरकारों से बिजली कंपनियों के बकाया का भुगतान करने का शनिवार को आग्रह करते हुए कहा कि अभी तक सब्सिडी प्रतिबद्धता भी नहीं पूरी की गई है. प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि बिजली उत्पादन एवं वितरण से जुड़ी कंपनियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये राज्यों के पास बकाया है. वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बात पर खेद जताया कि राज्य सरकारों ने अभी तक बिजली कंपनियों को 75,000 करोड़ रुपये की अपनी सब्सिडी प्रतिबद्धता भी पूरी नहीं की है.

'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य'

उन्होंने 'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य' समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली की किल्लत का दौर अब अतीत की बात हो गई है और बीते आठ वर्षों में करीब 1.70 लाख मेगावाट बिजली की अतिरिक्त क्षमता का सृजन हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘बिजली देश के विकास के लिए अनिवार्य है. देश को राष्ट्रनीति की जरूरत है न कि राजनीति की.’

Numerous path breaking reforms have transformed the power sector in the last eight years. https://t.co/lkAwx84tgJ

