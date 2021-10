'भारत का बचपन कैसे छीन सकते हैं विदेशी?' ZEE को मिला देश का साथ

नई दिल्ली: इकलौते राष्ट्रवादी चैनल के टेकओवर की साजिश के खिलाफ ZEE के चाहने वालों ने मोर्चा खोल दिया है. इन्वेस्को की चाल उसी पर उल्टी पड़ती दिख रही है. ज़ी एंटरटेनमेंट के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा ने साजिश रचने वालों को खुला चैलेंज दिया तो लोग उनके समर्थन में उतर आए. बुधवार की रात #DeshKaZee ट्विवटर पर नंबर वन पर ट्रेंड करता रहा. जो व्यूअर देश के चैनल को देखकर बड़े हुए हैं, अपने बचपन का जुड़ाव महसूस करते हैं वो इन्वेस्को में किए गए अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं और अब ज़ी के शेयर खरीदने का ऐलान कर रहे हैं.

ऐसे ही एक ज़ी के एक दर्शक अविनाश ने ऐलान किया है कि उनके पास इन्वेस्को (Invesco) के म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसे वे कल बेच देंगे और इसके बदले वो ज़ी के शेयर खरीदेंगे. अविनाश ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'कोई मेरा बचपन कैसे छीन सकता है?'

Sir I have a small amount in #Invesco mutual fund I will sell everything tomorrow. How can someone take my childhood. Whatever I get from there and whatever I have I will buy zee share tomorrow

— AVINASH (@ak_tiwary001) October 6, 2021